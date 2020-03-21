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В Донецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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В Донецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение областная военно-гражданская администрация одобрила для предотвращения распространения коронавируса.

О введении такого режима рассказал в своем фейсбуке глава области Павел Кириленко.

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Поэтому руководство области рекомендует местным властям прибегнуть к ряду шагов, которые помогут бороться с распространением инфекции:

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Донецка Чрезвычайное происшествие Новости Здоровье Лечение Здоровье
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