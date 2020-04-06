Коронавирус в Ивано-Франковске: умерла еще одна женщина
В Ивано-франковске от коронавируса умерла еще одна пациентка. Следовательно, теперь число умерших в области достигло 7.
Об этом рассказал во время брифинга заместитель директора департамента здравоохранения Владимир Чемный.
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Что касается пациентки, которая умерла вчера в Калужском районе. Это женщина 72 лет. Она имела сопутствующие патологии, и учитывая сопутствующие патологии и возраст у нее тотальная сливная вирусная бактериальная пневмония. К сожалению, наступила легочная недостаточность, и больная умерла,
– рассказал Чемный.
Напомним, что в Ивано-Франковске в роддоме от коронавируса умерла роженица. Впоследствии коронавирус обнаружили у еще одной беременной. В связи с этим, в городском клиническом перинатальном центре решили протестировать всех беременных женщин и медперсонал.
Обратите внимание! На Прикарпатье лабораторно подтверждены 116 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксированы не менее 1 319 человек, которые заразились коронавирусом. 38 человек умерли от COVID-19.
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