В каких странах необходимо маски носить во время пандемии: инфографика

С 6 апреля, согласно постановлению правительства, украинцы могут появляться в общественных местах только в масках или респираторах. Такой же политики в отношении защитных средств придерживаются в Словакии, Чехии и ряде азиатских стран.

Соответствующую инфографику с политикой стран по ношению масок во время пандемии обнародовал в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Носить маски обязательно во всех общественных местах в таких странах:

Украина;

Чехия;

Словакия;

Китай;

Индонезия;

Израиль.

Обязательное ношение масок в некоторых общественных местах в таких странах:

Турция;

Гонконг;

Тайвань;

Австрия.

Рекомендуют носить маски в общественных местах:

Япония;

Южная Корея;

Сингапур.

Ношение маски обязательно на некоторых территориях:

Италии (Ломбардия, Венето, Фриули–Венеция–Джулия и Валле–д'Аоста);

Германии (город Йена, что в Тюрингии);

США (Ларедо, что в Техасе, Майами–Бич, что во Флориде, округ Риверсайд, что в Калифорнии);

Филиппин (остров Лусон).

Интересно! В Чечне за тем, все ли граждане носят маски, следит полиция. Силовикам выдали пропиленовые трубы, которые они используют против людей без масок. Глава Чечни Рамзан Кадыров даже пообещал поощрить полицейского, избившего мужчину без маски.

Что говорит ВОЗ о масках во время пандемии?

Ранее Всемирная организация здравоохранения, а также Центр контроля и предотвращения заболеваний США рекомендовали здоровым людям не носить маски. Теперь эти рекомендации пересматривают. По словам директора Центра Роберта Редфилда, коронавирус может быть втрое опаснее, чем грипп. Так вот, сейчас специалисты определяют, есть ли преимущества ношения масок, как инфицированными лицами, так и теми, кто не проявляет симптомов.



Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала