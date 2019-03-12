В каком возрасте рожают своих первенцев жительницы Евросоюза и Украины

В странах Евросоюза в среднем женщины рожают первого ребенка в возрасте 29,1 лет. Раньше в ЕС своих первенцев рожают жительницы Болгарии (26,1 года) и Румынии (26,5 года).

В Латвии женщины рожают первого ребенка в среднем в возрасте 26,9 лет. Это самый низкий показатель в странах Балтии и третий в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

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Дальше следуют Словакия (27,1 года), Польша (27,3 года), Литва (27,5 года) и Эстония (27,7 года).

Самый высокий в Евросоюзе средний возраст рождения первого ребенка зафиксирован в Италии (31,1 года). В Испании он составляет 30,9 года, в Люксембурге – 30,8 года, Греции – 30,4 года, Ирландии – 30,3 года, Нидерландах – 29,9 года, на Кипре – 29,7 года.

Что касается Украины, то здесь женщины рожают первенца в среднем в возрасте 25 лет. Однако все чаще первый ребенок появляется у пар в возрасте 27-30 лет.

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