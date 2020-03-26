В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом: среди больных – ребенок
В столице Украины сообщили о семи новых случаях инфицирования Covid-19. Всего в Киеве известно о 47 больных.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Заболели – 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин – 48 и 62 года и десятилетний мальчик.
Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – на самоизоляции, по словам Кличко, лечатся дома под контролем врачей.
По состоянию на утро 26 января, общее количество больных в Украине составляло 156 человек. Сейчас это число – 164.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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