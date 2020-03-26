Супрун назвала золотой стандарт борьбы с коронавирусом

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун считает, что карантинные меры - это второстепенное. По ее убеждению, прежде всего больных следует отправлять в строгий режим изоляции. Кроме того, стоит проводить быстрые тесты, а ПЦР - полимеразную цепную реакцию.

Опыт стран, поборовших коронавирус

Как подчеркнула Супрун в комментарии изданию "Левый берег", в борьбе с коронавирусом надо смотреть на опыт тех стран, которые имели наиболее эффективный способ реагирования, имели меньше заболевших и меньше смертей от этой болезни. Говорится о Южной Кореи , Тайване и Германии .

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Они делали очень много тестов. Имеются в виду не быстрые тесты, а ПЦР – полимеразная цепная реакция. Это на самом деле золотой стандарт. В этих странах людей, которые имели симптомы заболевания или контакт с больными или теми, кто приехал из стран, где распространен вирус, тестировали именно на ПЦР. А потом тестировали их контакты и отправляли в изоляцию,

– отметила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения.

По ее словам, там, это происходило не так, как в Украине – "Сидите дома и не общайтесь с другими". В вышеупомянутых странах инфицированных отделяли, даже от их семей и размещали в местах туристического отдыха, в гостиницах.

"И это лучший способ уменьшить количество инфицированных. Ибо никакая система здравоохранения в мире не сможет быть готовой к большому количеству больных, если не сделать те первые шаги. Теперь мы это понимаем", – отметила Супрун.

Чего не сделала Украина в борьбе с коронавирусом

Она добавила, карантинные меры , чтобы люди не ходили на работу или не выходили в места скопления людей, чтобы не инфицировать себя или своих родственников, – это второстепенное. На третьем месте – подготовка украинских больниц к серьезным случаям, требующим реанимации и госпитализации. Но чтобы уменьшить третий вариант, нужно делать первое – тестировать много людей. В Украине же этого не сделали.

"Когда в январе Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом вирусе, который спровоцировал болезнь СОVID-19 и эпидемию в Китае, когда мы эвакуировали из Уханя украинцев, было понимание и велика вероятность, что вирус дойдет до нас. Уже тогда мы дожны были закупить достаточно средств индивидуальной защиты, а не продавать их. Ни в январе, ни в феврале продажу за границу не остановили. Нужно было готовить больницы, разработать маршрут пациента, покупать "скорые", закупать тесты или делать свои", – говорит экс-чиновниця.

К примеру, в Южной Корее очень быстро настроили четырех производителей, которые начали производить свои тесты. Так же в Германии. Украина же имела достаточно времени до того, как появился первый больной коронавирусом. А теперь она – позади многих других европейских и азиатских стран. Пытается действовать быстро, но это видбуваетьсия системно и нескординовано.

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Идеальный вариант карантинных мероприятий

Что касается карантинных мероприятий, по убеждению Супрун, идеальный вариант – южнокорейский, где инфицированных ищут через тестирование всех контактных лиц. А больных отправляют в суровый режим изоляции.

"Но в нашем случае уже поздно это делать. Нужно было начинать в январе. Два месяца мы не имели тестов. А пока тестируем только тех, кто уже заболел, и, возможно, их контактные лица", – продолжает она.

Самоизоляция в Украине не работает

Бывшая руководительница МОЗ напомнила, что 50 тысяч украинцев вернулись из-за границы , в частности из тех мест, где коронавирус свирепствует. Но в этих случаях самоизоляция не работает.

Дело в том, что работник, который приехал из Италии, возвращается к своей семье – видится с женой, детьми, внуками, родителями. Имеет контакт с 15 людьми. Через неделю он болеет, а все эти люди вышли из дома и контактировали еще с людьми. Так все и начинается.

Мы не изолируем людей с высоким риском инфицирования. Говорим им самоизолироваться, не объясняя, что это значит. А это значит сидеть дома, в отдельной комнате, ни с кем не контактировать, не касаться того, чего касается ваша семья. Отдельно питаться. А не сидеть дома и принимать гостей. Большинство людей в Китае было инфицировано своей семьей,

– констатировала Супрун.

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Как еще стоит бороться с коронавирусом

Также она отметила еще один важный момент – ограничить контакт с людьми, которые имеют больший риск инфицирования и вероятность более сложного течения болезни . Это пожилые люди, люди, имеющие хронические заболевания – диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания или те, кто болел когда-то раком.

"Чтобы иметь высокую вероятность инфицирования, надо быть в контакте с человеком более 15 минут и ближе чем на 2 метра", – подытожила Супрун.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

По состоянию на вечер 25 марта в Украине подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом.



К сожалению, уже 5 человек ( 4 женщины и 1 мужчина) от этой болезни умерли : по одной на Житомирщине, Буковине и Тернопольщине и два на Прикарпатье.



Больше всего инфицированных – в Черновицкой области (42 человека), на втором месте идет Киев (34).



12 марта Украина ввела каранти , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения.

В рамках карантина Украины закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта укаинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия , прежде всего самолетами.

С 27 марта Украина планирует полностью остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны.