В Лондоне построили отдельный морг для тех, кто умер от коронавируса
В Лондоне началось строительство мобильных моргов для людей, умерших от осложнений, вызванных Covid-19.
Об этом пишет издание The Sun.
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Решение о строительстве было принято после того, как количество больных в Великобритании выросло до 2626 и было зафиксировано 104 летальных случая.
Кроме того, премьер-министр таки призвал всех работать дома и ввел ряд ограничений, в частности решение о временном закрытии школ и лондонского метро.
Один морг уже построили в районе Вестминстер и он рассчитан на размещение 102 тел. Новая конструкция выглядит, как палатка.
В Лондоне построили отдельный морг для тех, кто умер от коронавируса / Фото: The Sun
Основное о коронавирус в мире
- По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавируса, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч.
- Больше всего инфицированных – в Китае и Италии. Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса.
- В Британии клинически подтвердили более 2,5 тысячи случаев болезни, умерли 104 человека.
- Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввели соответствующие меры – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
- В Украине зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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