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В Лондоне построили отдельный морг для тех, кто умер от коронавируса

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В Лондоне началось строительство мобильных моргов для людей, умерших от осложнений, вызванных Covid-19.

Об этом пишет издание The Sun.

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Решение о строительстве было принято после того, как количество больных в Великобритании выросло до 2626 и было зафиксировано 104 летальных случая.

Кроме того, премьер-министр таки призвал всех работать дома и ввел ряд ограничений, в частности решение о временном закрытии школ и лондонского метро.

Один морг уже построили в районе Вестминстер и он рассчитан на размещение 102 тел. Новая конструкция выглядит, как палатка.

В Лондоне построили отдельный морг для тех, кто умер от коронавируса / Фото: The Sun

Основное о коронавирус в мире

  • По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавируса, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч.
  • Больше всего инфицированных – в Китае и Италии. Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса.
  • В Британии клинически подтвердили более 2,5 тысячи случаев болезни, умерли 104 человека.
  • Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввели соответствующие меры – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
  • В Украине зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Великобритания Лондон Здоровье Здоровая жизнь
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