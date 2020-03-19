В Лондоне началось строительство мобильных моргов для людей, умерших от осложнений, вызванных Covid-19.

Об этом пишет издание The Sun.

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Решение о строительстве было принято после того, как количество больных в Великобритании выросло до 2626 и было зафиксировано 104 летальных случая.

Кроме того, премьер-министр таки призвал всех работать дома и ввел ряд ограничений, в частности решение о временном закрытии школ и лондонского метро.

Один морг уже построили в районе Вестминстер и он рассчитан на размещение 102 тел. Новая конструкция выглядит, как палатка.

В Лондоне построили отдельный морг для тех, кто умер от коронавируса / Фото: The Sun

Основное о коронавирус в мире

По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавируса, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч.

заражения коронавируса, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч. Больше всего инфицированных – в Китае и Италии . Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса.

и . Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса. В Британии клинически подтвердили более 2,5 тысячи случаев болезни, умерли 104 человека.

клинически подтвердили более 2,5 тысячи случаев болезни, умерли 104 человека. Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввели соответствующие меры – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.

В Украине зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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