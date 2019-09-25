В Минздраве прокомментировали скандал с увольнением

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Скандал в Минздраве
Скандал в Минздраве / vz.kiev.ua

Новоназначенный заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук имел вопросы к определенным сотрудникам. Но никто никого не собирается увольнять.

Так советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов прокомментировал на брифинге предложение Загрийчука нескольким сотрудникам Минздрава написать заявления на увольнение.

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Раимов отметил, что в споре с сотрудниками, это была личная позиция Загрийчука.

 
Советник министра охораны здоровья Дмитрий Раимов
“Это сугубо внутренняя ситуация. Я так понимаю, он на эмоциях общался, поэтому сказал об увольнении. Но он знал об аудите, уже есть подписанный приказ”.

Он подчеркнул, что Минздрав не будет сворачивать реформы и планируется оптимизация структуры министерства.

"Позиция Минздрава, министр сообщила ее премьеру и он ее поддержал, что аудит будет стопроцентно. Будет оценивание госслужащих. Никто никого не собирается выгонять", – отметил советник.

Также Раимов выразил удивление, что эта ситуация произошла во время отсутствия министра, и почему конфликты не вынесли на внутреннее обсуждение с ней.

Накануне разгорелся скандал из-за того, что заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук, который до этого был врачом-хирургом в Институте Шалимова, предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковрй и генеральному директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко.

После этого сотрудники Минздрава написали открытое письмо к премьеру Гончаруку, в котором призвали прекратить давление на медиков.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Зоряна Скалецкая Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Скандал
Источник: Здоров'я 24
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