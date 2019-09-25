В Минздраве прокомментировали скандал с увольнением
Новоназначенный заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук имел вопросы к определенным сотрудникам. Но никто никого не собирается увольнять.
Так советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов прокомментировал на брифинге предложение Загрийчука нескольким сотрудникам Минздрава написать заявления на увольнение.
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Раимов отметил, что в споре с сотрудниками, это была личная позиция Загрийчука.
Он подчеркнул, что Минздрав не будет сворачивать реформы и планируется оптимизация структуры министерства.
"Позиция Минздрава, министр сообщила ее премьеру и он ее поддержал, что аудит будет стопроцентно. Будет оценивание госслужащих. Никто никого не собирается выгонять", – отметил советник.
Также Раимов выразил удивление, что эта ситуация произошла во время отсутствия министра, и почему конфликты не вынесли на внутреннее обсуждение с ней.
Накануне разгорелся скандал из-за того, что заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук, который до этого был врачом-хирургом в Институте Шалимова, предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковрй и генеральному директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко.
После этого сотрудники Минздрава написали открытое письмо к премьеру Гончаруку, в котором призвали прекратить давление на медиков.
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