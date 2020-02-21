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В ООН осудили насилие в Новых Санжарах

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/ Слово і діло

Организация объединенных наций осудила поступки протестантов под санаторием "Новые Санжары" 20 февраля. ООН призывает правительство принять все необходимые меры, чтобы те, кто стали жертвами ситуации, были в безопасности.

ООН осудил насилие и призвал правительство гарантировать безопасность эвакуированным, сообщает United Nations in Ukraine.

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Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве (на Полтавщине, – ред.) не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают на уважение к достоинству и безопасное возвращение в Украину,
– говорится в заявлении ООН.

Также в ООН добавили, что страх и недоверие во время угрозы не помогают, а только тормозят. Организация призывает украинцев руководствоваться не слухами и страхами, а рациональностью.

Столкновения в новых Санжарах: коротко

  • Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог. Протесты продолжались до вечера 20 февраля.
  • Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
  • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
  • Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
  • Местные бросали камнями в автобусы с возгласами:"Позор". Эвакуированы в ответ показывали сердца.
  • В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.
  • В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Новости Полтавы Новые Санжары ООН Здоровье Медицина
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