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В Праге больной коронавирусом водитель Uber возил пассажиров: изолировали 90 человек

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В Праге водитель Uber не заметил, как заболел китайским коронавирусом. Таксист продолжал работать еще около 3 дней, за это время он перевез 90 пассажиров.

Со всеми пассажирами уже связались представители органов здравоохранения и сообщили о заболевании водителя, пишет Lidovky. Клиентов нашли с помощью приложения Uber. Все эти люди будут находиться на профилактическом карантине.

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Больному коронавирусом водителю около 45 лет. Это первый случай в Чехии, когда человек заболел, не имея контактов с Италией или другими странами из группы риска.

Водитель Uber сам обратился в пражскую больницу из-за плохого самочувствия.

У него было воспаление дыхательных путей и лихорадка. Ему также давали кислород, но сейчас ему лучше,
– рассказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Чех также сдавал квартиру на Airbnb. Недавно у него проживали граждане Германии, от которых он вероятно заразился. Немцы уже вернулись на родину. Сейчас их разыскивают, чтобы подтвердить распространение болезни.

По состоянию на 11 марта в Чехии подтверждено 64 случая заражений коронавирусом. Все учебные заведения в стране закрыли на месяц.

Что известно о коронавирусе в Европе?Наибольшая эпидемия коронавируса в Италии. Страну закрыли полностью на карантин минимум до апреля. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая.

В Германии также продолжается вспышка коронавируса. По состоянию на 11 марта подтвержденных случаев инфицирования в стране – 1622, летальных случаев – 3. Во Франции зарегистрировано 1606 случаев заболевания новым коронавирусом, умерли 30 инфицированных пациентов.

В общем больные коронавирусом есть в более чем 100 странах мира.

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Мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус Covid-19 Инфекция в Европе Новости Здоровье Uber Европа Чехия Здоровье Лечение
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