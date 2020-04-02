В роддоме в Ивано-Франковске умерла роженица
В городском роддоме в Ивано-Франковске умерла роженица: коронавирус у нее исключают. В отличие от других двух женщин, умерших в другом учреждении – областном перинатальном центре и получивших положительный анализ на COVID-19.
Роженица умерла внезапно, однако с ее младенцем все в порядке. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке отметил, что причина ее смерти – не коронавирус.
Не путайте В роддоме в Ивано-Франковске умерла вторая женщина: подробности
К сожалению, внезапно умерла женщина в роддоме. Точно не короновирус! Ребеночек под присмотром врачей!
– написал мэр Ивано-Франковска.
В комментариях пользователям он написал, что это скорее всего кровоизлияние.
Мэр города уверяет, что это не коронавирус / Скриншот со страницы Руслана Марцинкива
Смерти в роддоме в Ивано-Франковске
30 марта в ивано-франковском областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус. Позже результат анализов показал, что у женщины все же был COVID-19. Контактировали с инфицированной один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.
По словам директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов. По данным Чемного, ни у одной из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавирус не обнаружил. Они продолжают находиться под наблюдением врачей.
В то же время у самой умершей экспресс-тест коронавирус тоже не подтвердил. Его обнаружил лишь ПЦР-тест.
Вторая смерть в этом же центре произошла также 30 марта, однако известно о ней стало лишь 1 апреля. Коронавирус у 60-летней женщины, которой проводили плановую гинекологическую операцию, обнаружили посмертно.
Читайте также
-
Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больныхсегодня , 11:06
-
В Полтавской области выявили два новых случая коронавирусасегодня , 10:30
-
Почему все люди должны носить защитную маску: пояснение Минздравасегодня , 10:57
-
Со следующей недели украинские тест-системы на коронавирус будут в лабораториях, – Минздравсегодня , 10:37
-
В Китае снова зафиксировали вспышку коронавируса: 1 600 случаев за суткисегодня , 10:25
-
Франция вышла на 4 место по количеству смертей из-за COVID-19 в миресегодня , 04:05