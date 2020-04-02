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В роддоме в Ивано-Франковске умерла роженица

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С ребенком умершей все в порядке / Фото 24 канала

В городском роддоме в Ивано-Франковске умерла роженица: коронавирус у нее исключают. В отличие от других двух женщин, умерших в другом учреждении – областном перинатальном центре и получивших положительный анализ на COVID-19.

Роженица умерла внезапно, однако с ее младенцем все в порядке. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке отметил, что причина ее смерти – не коронавирус.

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К сожалению, внезапно умерла женщина в роддоме. Точно не короновирус! Ребеночек под присмотром врачей!
– написал мэр Ивано-Франковска.

В комментариях пользователям он написал, что это скорее всего кровоизлияние.


Мэр города уверяет, что это не коронавирус / Скриншот со страницы Руслана Марцинкива

Смерти в роддоме в Ивано-Франковске

30 марта в ивано-франковском областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус. Позже результат анализов показал, что у женщины все же был COVID-19. Контактировали с инфицированной один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.

По словам директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов. По данным Чемного, ни у одной из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавирус не обнаружил. Они продолжают находиться под наблюдением врачей.

В то же время у самой умершей экспресс-тест коронавирус тоже не подтвердил. Его обнаружил лишь ПЦР-тест.

Вторая смерть в этом же центре произошла также 30 марта, однако известно о ней стало лишь 1 апреля. Коронавирус у 60-летней женщины, которой проводили плановую гинекологическую операцию, обнаружили посмертно.


Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Лечение Жертвы Беременность и роды Роды Больница Новости Ивано-Франковска
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