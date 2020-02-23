В Турции и Афганистане из-за коронавируса закрывают границу с Ираном
В Иране от коронавируса Covid-19 умерло уже восемь человек. Кроме того, еще 43 инфицированных сейчас проходят лечение. Из-за вспышки болезни с 23 февраля Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном.
Об этом сообщают CNN Turk и TOLO News.
Важно! Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение: 9 человек погибли – фото, видео
Власти страны в ближайшее время сообщат, когда откроют сухопутную границу. Также пока неизвестно, будут ли остановлены железнодорожные рейсы.
По данным Министерства здравоохранения Ирана, количество неподтвержденных случаев коронавируса превышает 700 человек. К тому же, точный период карантина еще не установили. Сейчас Иран занимает второе место в мире по количеству смертей от эпидемии. На первом месте эпицентр болезни – Китай.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
К слову, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в том, что они якобы используют тему коронавируса, чтобы саботировать парламентские выборы.
Выбор редакции
-
В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причинысегодня , 12:27
-
У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса: фото из санатория22 февраля , 10:38
-
Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах21 февраля , 20:18