24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Турции и Афганистане из-за коронавируса закрывают границу с Ираном

- Читати новину українською
Через коронавірус закривають кордони / gettyimages.com

В Иране от коронавируса Covid-19 умерло уже восемь человек. Кроме того, еще 43 инфицированных сейчас проходят лечение. Из-за вспышки болезни с 23 февраля Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном.

Об этом сообщают CNN Turk и TOLO News.

Важно! Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение: 9 человек погибли – фото, видео

Власти страны в ближайшее время сообщат, когда откроют сухопутную границу. Также пока неизвестно, будут ли остановлены железнодорожные рейсы.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, количество неподтвержденных случаев коронавируса превышает 700 человек. К тому же, точный период карантина еще не установили. Сейчас Иран занимает второе место в мире по количеству смертей от эпидемии. На первом месте эпицентр болезни – Китай.

інфографіка
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

К слову, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в том, что они якобы используют тему коронавируса, чтобы саботировать парламентские выборы.

Снегопады, гололед и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение
сегодня
Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Афганістан Иран Новости Турции Коронавирус 2020 Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 13:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук