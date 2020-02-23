В Турции и Афганистане из-за коронавируса закрывают границу с Ираном

В Иране от коронавируса Covid-19 умерло уже восемь человек. Кроме того, еще 43 инфицированных сейчас проходят лечение. Из-за вспышки болезни с 23 февраля Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном.

Об этом сообщают CNN Turk и TOLO News.

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Власти страны в ближайшее время сообщат, когда откроют сухопутную границу. Также пока неизвестно, будут ли остановлены железнодорожные рейсы.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, количество неподтвержденных случаев коронавируса превышает 700 человек. К тому же, точный период карантина еще не установили. Сейчас Иран занимает второе место в мире по количеству смертей от эпидемии. На первом месте эпицентр болезни – Китай.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

К слову, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в том, что они якобы используют тему коронавируса, чтобы саботировать парламентские выборы.