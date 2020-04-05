В Украине уже 1308 больных коронавирусом
В Украине 5 апреля подтвердили 83 новых случая коронавируса. По состоянию на вечер воскресенья в Украине в целом подтверждено уже 1308 случаев болезни
О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Важно Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
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