В Украине уже 1308 больных коронавирусом

В Украине 5 апреля подтвердили 83 новых случая коронавируса. По состоянию на вечер воскресенья в Украине в целом подтверждено уже 1308 случаев болезни

О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины. Важно Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии Новость дополняется...