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В Украине уже 1308 больных коронавирусом

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В Украине 5 апреля зафиксировали 83 новых случая заболевания коронавирусом / qha.com.ua

В Украине 5 апреля подтвердили 83 новых случая коронавируса. По состоянию на вечер воскресенья в Украине в целом подтверждено уже 1308 случаев болезни

О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Министерство здравоохранения Украины Жертвы Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье
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