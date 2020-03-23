В Винницкой области срочно строят инфекционное отделение

За сутки в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом. Поэтому в Калиновке в Винницкой области экстренно строят инфекционное отделение центральной районной больницы.

На сайте районного совета сообщают, что строительство планируют завершить через две недели, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Важно Карантин в Украине: Винница тоже частично отменяет льготы на проезд

По словам председателя Калиновского районного совета Василия Полищука, строительство было плановое и происходило по мере наличия финансирования, но из-за пандемии коронавируса строительные работы продолжаются почти круглосуточно.

Откроют отделение через две недели, а потом будут проведены работы по утеплению крыши и фасада.

В Винницкой области экстренно строят инфекционное отделение / Фото: Пресс-служба Винницкой ОГА

Через две недели в этой больнице будут готовы 25 инфекционных коек, 4 – это боксированные палаты, 2 – полубоксированные палаты, другие – стандартные инфекционные койки.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.