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В Винницкой области срочно строят инфекционное отделение

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За сутки в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом. Поэтому в Калиновке в Винницкой области экстренно строят инфекционное отделение центральной районной больницы.

На сайте районного совета сообщают, что строительство планируют завершить через две недели, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

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По словам председателя Калиновского районного совета Василия Полищука, строительство было плановое и происходило по мере наличия финансирования, но из-за пандемии коронавируса строительные работы продолжаются почти круглосуточно.

Откроют отделение через две недели, а потом будут проведены работы по утеплению крыши и фасада.

В Винницкой области экстренно строят инфекционное отделение / Фото: Пресс-служба Винницкой ОГА

Через две недели в этой больнице будут готовы 25 инфекционных коек, 4 – это боксированные палаты, 2 – полубоксированные палаты, другие – стандартные инфекционные койки.


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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Медицина Больница Винница
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