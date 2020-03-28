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В Запорожье врачам удалось вылечить женщину от коронавируса

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В Запорожье от коронавируса выздоровела женщина. У нее первой в области обнаружили недуг. Сегодня, 28 марта, женщину выписали из больницы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок на своей странице в Фейсбук.

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Известно, что больная вернулась из Египта, а 15 марта у нее обнаружили коронавирус.

Радостная весть для всей Запорожской области! Первое выздоровление от COVID-19! По состоянию на 28.03 11:00 выписана домой из областной инфекционной больницы женщина, которая заболела коронавирусом 15 марта,
– написал Туринок.

По его словам, перед выпиской женщину дважды проверили на коронавирус. ПЦР-исследования показали отрицательный результат.

Известно, что в общем в Запорожской области выявили 10 случаев заболевания Covid-19.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Запорожья Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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