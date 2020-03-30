Во Львове будут делать экспресс-тесты на коронавирус: кого будут тестировать
Во Львове с 30 марта будут тестировать на коронавирус водителей общественного транспорта, медиков, а также социальных работников.
Городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что важно, чтобы система работала и те люди, которые обеспечивают обслуживание, были здоровыми. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.
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Садовый добавил, кого будут тестировать в первую очередь:
- водителей автобусов, троллейбусов и трамваев;
- тех, кто работает в месте, которое предлагает очень дешевое временное жилье;
- социальных работников, которые ходят к людям по домам;
- медицинских работников;
- тех людей, которые обслуживают жизнь города – дворники, водители и др.
Мы договорились с 5 нашими швейными предприятиями, они шьют защитные костюмы, маски, очки у нас есть. Возможно, что-то еще придет по государственной линии,
– добавил Садовый.
Добавим, тестирование будут проводить с помощью экспресс-тестов, которые город закупил за средства благотворителей.
Коронавирус во Львове: главное
- По состоянию на 30 марта на Львовщине подтвердили 6 случаев положительных результатов на коронавирус COVID-19. 20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом.
- На лечении в областной инфекционной клинической больнице – 51 человек. На самоизоляции находятся более 60 человек. За все время выписано – 49 пациентов. Состояние всех больных – средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 2-х пациентов приближен к тяжелому.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
- Также в городе усилили карантинные мероприятия: все торговые заведения, не имеющие стратегическое значение для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.
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