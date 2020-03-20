Во Львове подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Во Львове подтвердили первый случай заражения новым видом коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в телеграмм-канале.

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Коронавирус подтвердили у 70-летнего львовянина, который 13 марта вернулся из Германии.

Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом во Львове. Информация от главного врача инфекционной больницы. Больной сдал анализы в частном диагностическом центре после чего материалы были отправлены в Киев. Результат положительный, – говорится в сообщении.

Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Полиция изучает все контакты пациента.

Добавим, что во Львове подозревают еще 43 человека на коронавирусное заболевание.

Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине?

По состоянию на вечер 20 марта в Украине подтвердили 27 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1, в городе Киев – 3 и уже один во Львове.



Что запрещено в Украине через коронавирус / Инфографика 24 канала

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