Волноваться не о чем: в Полтавской ОГА рассказали о ситуации в Новых Санжарах

Возле районной государственной администрации в Новых Санжарах находится министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов и руководство Национальной полиции. Власти города заверили, что людям волноваться нечего и ситуация в целом спокойная.

Медицинский центр в Новых Санжарах полностью готов принимать людей. Территорию охраняет Национальная гвардия, все необходимые превентивные меры уже предприняли. Об этом 24 канала сообщил пресс-секретарь председателя Полтавской облгосадминистрации Максим Ковалев.

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Он заверил, что эвакуированные украинцы здоровы и прошли большую часть инкубационного периода. В Новые Санжары они прибудули на две недели обсервации.

Власть общается с людьми, объясняет ситуацию. Волноваться не о чем. Опасности для жителей ни области, ни Украины, ни Новых Санжар – нет,

– отметил Ковалев.

По его словам, в это заведению в течение инкубационного периода никто из других граждан не сможет попасть и не сможет выйти.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя:

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где дозаправился и прошел дезинфекцию. Всего в самолете 45 украинцев и 27 иностранцев.

После этого самолет прибыл в Харьков.

Из Харькова эвакуированных спецтранспортом в сопровождении и под охраной полиции доставили в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.

В Новых Санжарах они будут находиться 14 дней со строгим режимом санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Отметим, что из Уханя забрали только здоровых украинцев.

Медцентр будет находиться под постоянной охраной, в помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.



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Максим Ковалев прокомментировал ситуацию в Новых Санжарах: смотрите видео