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На Волыни после пасхальной службы в церкви произошла вспышка коронавируса: умерла женщина

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Церковь архистратига Михаила в Ковеле
Церковь архистратига Михаила в Ковеле / serg-klymenko.narod.ru

Несмотря на различные запреты и рекомендации, в городе Ковель в Волынской области на Пасху провели праздничную службу в храме УПЦ МП. Как следствие, коронавирусом заболели по меньшей мере 18 человек, а одна женщина умерла.

О вспышке коронавируса в храме рассказала главная санврач Волынской области Наталия Янко, сообщает Liga.net.

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По ее словам, 18 случаев коронавируса, связанные с посещением храма, обнаружили "в последние дни". Это якобы вписывается в инкубационный период в 14 дней. Правда, Пасха была уже более 20 дней назад.

Говорится о храме архистратига Михаила в Ковеле. Среди 18 больных коронавирусом есть и настоятель храма. Об умершей известно, что это женщина, которая убирала в церкви.

В городе есть еще одно место вспышки коронавируса – швейная фабрика. Там подтвердили болезнь у 7 людей, а сама фабрика остановила свою работу.

Что известно о коронавирусе на Волыни?
По состоянию на 11 мая в Волынской области подтвердили 482 случая заболевания коронавирусом. Из-за болезни умерли 11 человек.

Если брать отдельно Ковельский район, там подтвержден 81 случай заболевания, что является наиболее в области после Луцка. В результате болезни там умерла лишь 1 женщина – именно та, которая убирала в храме.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Волынь Жертвы Лечение Пасха
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