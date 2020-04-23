Настоятеля храма УПЦ МП на Буковине оштрафовали за нарушение карантина на Пасху: видео

В Пасхальную ночь в одном из храмов УПЦ Московского патриархата в поселке Красноильск, на Буковине, очевидцы сообщили об игнорировании священниками и верующими норм карантина. Впоследствии предстоятеля храма оштрафовали.

Еще 19 апреля пресс-служба полиции Буковины сообщала, что в Пасхальную ночь и в воскресенье утром "никаких нарушений не зафиксировано". Однако накануне в пресс-службе таки уточнили, что на священника церкви в Красноильске составили протокол за нарушение правил карантина еще 20 апреля. Об этом сообщает местное издание "Молодой Буковинец".

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На видео зафиксировано скопление людей возле храма. Сотни верующих во главе с служителями церкви устроили крестный ход, не соблюдая дистанции и без средств индивидуальной защиты. С собой многие вел за руку маленьких детей.

Смотрите видео Пасхального богослужения в поселке Красноильск:

Что известно о нарушениях во время Пасхальных служб?

В целом полиция возбудила 5 уголовных дел. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата.Больше всего нарушений зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской лавре (Донецкая область).

Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Поселок Красноильск на карте: