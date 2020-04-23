Настоятеля храму УПЦ МП на Буковині оштрафували за порушення карантину на Великдень: відео
У Великодню ніч в одному з храмів УПЦ Московського патріархату в селищі Красноїльськ, що на Буковині, очевидці повідомили про ігнорування священниками та вірянами норм карантину. Згодом предстоятеля храму оштрафували.
Ще 19 квітня пресслужба поліції Буковини повідомляла, що у Великодню ніч та у неділю вранці "жодних порушень не зафіксовано". Проте напередодні правоохоронці таки уточнили, що на священника церкви у Красноїльську склали протокол за порушення правил карантину ще 20 квітня. Про це повідомляє місцеве видання "Молодий Буковинець".
Актуально У митрополита УПЦ МП Сергія підтвердили коронавірус: що відомо
На відео видно зафіксували скупчення людей біля храму. Сотні вірян на чолі з служителями церкви влаштували хресну ходу, не дотримуючись дистанції та без засобів індивідуального захисту. З собою багато хто вів за руку малих дітей.
Дивіться відео Великоднього богослужіння в селищі Красноїльськ:
Що відомо про порушення під час Великодніх служб?Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Селище Красноїльськ на карті:
Читайте також
-
Польща каже, що український літак привіз їй китайські маски з підробленим сертифікатомсьогодні , 12:13
-
"Мрія" доставила в Україну вантаж з Китаю, який може побити світовий рекорд – відеосьогодні , 12:36
-
Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначеннясьогодні , 16:01
-
У Польщі третю добу горить найбільший в країні заповідник: моторошні фото, відеосьогодні , 09:54
-
Обшуки у Кузьменко: що забрали слідчі з дому підозрюваної у вбивстві Павла Шереметасьогодні , 15:19
-
Антирекорд нових випадків COVID-19 спричинили порушення на Великдень і Вербну неділюсьогодні , 11:29