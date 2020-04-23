Настоятеля храму УПЦ МП на Буковині оштрафували за порушення карантину на Великдень: відео

У Великодню ніч в одному з храмів УПЦ Московського патріархату в селищі Красноїльськ, що на Буковині, очевидці повідомили про ігнорування священниками та вірянами норм карантину. Згодом предстоятеля храму оштрафували.

Ще 19 квітня пресслужба поліції Буковини повідомляла, що у Великодню ніч та у неділю вранці "жодних порушень не зафіксовано". Проте напередодні правоохоронці таки уточнили, що на священника церкви у Красноїльську склали протокол за порушення правил карантину ще 20 квітня. Про це повідомляє місцеве видання "Молодий Буковинець".

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На відео видно зафіксували скупчення людей біля храму. Сотні вірян на чолі з служителями церкви влаштували хресну ходу, не дотримуючись дистанції та без засобів індивідуального захисту. З собою багато хто вів за руку малих дітей.

Дивіться відео Великоднього богослужіння в селищі Красноїльськ:

Що відомо про порушення під час Великодніх служб?Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Селище Красноїльськ на карті: