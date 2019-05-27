ВОЗ официально признала "игровое расстройство" и "переутомление" болезнями

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"Игровое расстройство" и "переутомление" признали болезнями
"Игровое расстройство" и "переутомление" признали болезнями / emag.pl

Всемирная организация здравоохранения признала игровое расстройство болезнью, а также выделила в отдельную главу синдром эмоционального выгорания, или переутомление на работе.

Перечень болезней утвердили год назад, но на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения этот документ приняли официально.

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Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

В перечень психических расстройств впервые включили зависимость от видеоигр. Среди описанных симптомов – частые и длительные игровые сессии. Для игрока гейминг становится жизненным приоритетом, в угоду которому он готов пожертвовать другими делами.

Геймера могут признать больным, если игры занимают все больше времени и мешают личной, социальной, семейной и профессиональной жизни. При этом симптомы должны наблюдаться не менее года.

via GIPHY

В международной классификации болезней (МКБ) появился раздел "сексуальное здоровье". В него внесена, в частности, гендерная дисфория, которая впервые трактуется как состояние. Ранее трансгендерность относили к "психическим расстройствам и расстройствам поведения".

 
Гендерная дистрофия – что это?
Она характерна для трансгендерного состояния. При этом человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины и испытывает острое недовольство им.

Переутомление или синдром эмоционального выгорания, описывается как "физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой".

 
МКБ – что это?
Это основной классификатор заболеваний, который используется для определения тенденций и статистики распространенности различных болезней и расстройств в общемировом масштабе. Этот перечень является стандартом для международных докладов о заболеваниях. В целом в документ вошли более 55 тысяч болезней, расстройств и травм.

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Теги: Здоровье Техно Новости Здоровье Игры Психология ВОЗ
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