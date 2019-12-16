Впервые смогли полностью побороть вирус герпеса

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Редактирование ДНК / unsplash.com

Ученые использовали технологию CRISPR, чтобы справиться с вирусом герпеса, включая его спящие копии. Эксперименты подтвердили, что технология работает.

Исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы.

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Герпес это не самый опасный, но очень неприятный вирус. Он проникает в слизистые оболочки носа, рта или половых органов, а затем в нервные клетки, где остается навсегда. Периодически заболевание просыпается и проявляется сыпью.

 
Система CRISPR – что это?
Новая технология, с помощью которой можно редактировать ДНК различных организмов, в том числе с целью лечения наследственных заболеваний.

В очень редких случаях герпес может иметь серьезные последствия и спровоцировать воспаление мозга или слепоту. Сейчас болезнь считается неизлечимой, а противовирусные препараты убирают только симптомы герпеса, но не его причины. Исследователи надеются найти лекарства с помощью генного редактирования.

via GIPHY

Как проходило исследование?

Ученые использовали человеческие фибробласты, зараженные герпесом. Разрушить получилось как активные вирусы, так и спящие копии, к которым не могут добраться обычные лекарства.

Следующая цель ученых – разработать способ доставки инструментов CRISPR в нейроны, где находится скрытый резерв вируса. Тогда можно будет говорить о полноценной терапии для людей со слабым иммунитетом, которые очень тяжело переносят герпес.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение ДНК ГМО
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