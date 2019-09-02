Впервые удалось вырастить зубную эмаль: фото

Китайским ученым впервые удалось создать специальную текстуру, которая способна восстанавливать эмаль, лечить зубы и заполнять в них пустоту.

Руйканг Танг с Чжецзянского университета в Китае и его коллеги создали специальный гель из кластеров кальция и фосфата – блоков зубной эмали, пишет ScienceAdvances.

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Синтетическая эмаль прочно закрепляется на кристаллах гидроксиапатита – имитатора натуральной эмали зубов, формируя прочную пленку.

При испытаниях разработки ученые использовали в искусственной среде, имитирующей полость рта человека, настоящие человеческие зубы, которые повредила кислота. После этого на эти зубы нанесли гель.

В течение 48 часов после эксперимента новая эмаль начала восстанавливаться.

Вероятно, это связано с тем, что при нормальном развитии зубов формирующаяся эмаль покрыта неупорядоченным слоем частиц кальция и фосфата – как в геле – что способствует ее росту.



Естественная эмаль (native) и синтетическая (repaired)

Толщина нового эмалевого покрытия при однократном применении геля составляла всего 2,7 микрометра. Это примерно в 400 раз тоньше, чем природный слой зубной эмали.

При этом, ученые отмечают, что гель можно наносить неоднократно, тем самым получая нужную толщину слоя эмали.

Ученые надеются, что гель сможет восстанавливать зубную эмаль, тем самым препятствуя возникновению и развитию кариеса.

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