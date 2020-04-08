24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Врачи рассказали о состоянии здоровья Бориса Джонсона: детали

- Читати новину українською
Борис Джонсон / BBC

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, еще находится в палате интенсивной терапии. В то же время состояние его здоровья пока стабилизировалось.

Об этом в эфире британской телерадиокорпорации BBC сообщил министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар.

Интересно Борис Джонсон из-за коронавируса пробыл ночь в реанимации: биография британского премьера

По его словам, Борис Джонсон вторую ночь провел в палате интенсивной терапии, его состояние – стабильное.

Он также добавил, что глава британского правительства чувствует себя удовлетворительно и находится в хорошем настроении.

Что известно о коронавирусе у Бориса Джонсона

  • О том, что Борис Джонсон заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Впрочем, он оставался дома, выполнял свои премьерские обязанности и даже записал несколько видеообращений к народу. Во время них он рассказывал, что чувствует себя хорошо, однако жаловался на лихорадку.
  • Политику стало хуже на 10 день после обнаружения у него инфекции. Ночь на 7 апреля он провел в реанимации, но подключать его к аппарату искусственной вентиляции легких пока не было необходимости.
  • В то же время МОЗ Великобритании опроверг наличие у Джонсона пневмонии.
  • Британские СМИ добавляют, что Джонсону в больнице проводили анализы и обследования. Сначала сообщалось, что ему предстоит провести искусственную вентиляцию легких, но необходимости в этом так и не было.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Великобритания Борис Джонсон
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:40 В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали
Лікування 9642
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
Новини України 25774
сегодня , 10:24 Песах 2020: дата и что известно об этом еврейском празднике
Традиції 6243
сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
Лікування 35948
сегодня , 11:49 Пневмония уничтожила легкие за считанные дни: 30-летний мужчина из Киева умер не от COVID-19
Медицина 9486
сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 209014
сегодня , 06:40 Почему нельзя сжигать листья: последствия и наказание
Здорове життя 9649
сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
Новини України 36189
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук