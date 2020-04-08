Врачи рассказали о состоянии здоровья Бориса Джонсона: детали
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, еще находится в палате интенсивной терапии. В то же время состояние его здоровья пока стабилизировалось.
Об этом в эфире британской телерадиокорпорации BBC сообщил министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар.
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По его словам, Борис Джонсон вторую ночь провел в палате интенсивной терапии, его состояние – стабильное.
Он также добавил, что глава британского правительства чувствует себя удовлетворительно и находится в хорошем настроении.
Что известно о коронавирусе у Бориса Джонсона
- О том, что Борис Джонсон заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Впрочем, он оставался дома, выполнял свои премьерские обязанности и даже записал несколько видеообращений к народу. Во время них он рассказывал, что чувствует себя хорошо, однако жаловался на лихорадку.
- Политику стало хуже на 10 день после обнаружения у него инфекции. Ночь на 7 апреля он провел в реанимации, но подключать его к аппарату искусственной вентиляции легких пока не было необходимости.
- В то же время МОЗ Великобритании опроверг наличие у Джонсона пневмонии.
- Британские СМИ добавляют, что Джонсону в больнице проводили анализы и обследования. Сначала сообщалось, что ему предстоит провести искусственную вентиляцию легких, но необходимости в этом так и не было.
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