Врачи рассказали о состоянии здоровья Бориса Джонсона: детали

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, еще находится в палате интенсивной терапии. В то же время состояние его здоровья пока стабилизировалось.

Об этом в эфире британской телерадиокорпорации BBC сообщил министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар. Интересно Борис Джонсон из-за коронавируса пробыл ночь в реанимации: биография британского премьера По его словам, Борис Джонсон вторую ночь провел в палате интенсивной терапии, его состояние – стабильное. Он также добавил, что глава британского правительства чувствует себя удовлетворительно и находится в хорошем настроении. Что известно о коронавирусе у Бориса Джонсона О том, что Борис Джонсон заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Впрочем, он оставался дома, выполнял свои премьерские обязанности и даже записал несколько видеообращений к народу. Во время них он рассказывал, что чувствует себя хорошо, однако жаловался на лихорадку.

Политику стало хуже на 10 день после обнаружения у него инфекции. Ночь на 7 апреля он провел в реанимации, но подключать его к аппарату искусственной вентиляции легких пока не было необходимости.

В то же время МОЗ Великобритании опроверг наличие у Джонсона пневмонии.

Британские СМИ добавляют, что Джонсону в больнице проводили анализы и обследования. Сначала сообщалось, что ему предстоит провести искусственную вентиляцию легких, но необходимости в этом так и не было.