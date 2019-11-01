В Украине прогнозируют землетрясение: как действовать и что делать

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Землятрясение на Закарпатье 2019 – действия во время, до и после землетрясения
Землетрясение: что должен знать каждый / ESI

На Закарпатье и Одесской области прогнозируют землетрясение по шкале 8 баллов. При такой мощности в домах могут образовываться большие трещины в стенах, а также обваливаться трубы и памятники. Действия во время землетрясения должны быть спокойными, однако быстрыми и обдуманными.

Если есть возможность покинуть помещение в начале землетрясения – сделайте это быстро и очень осторожно. Выйдите на открытую местность, ни в коем случае не стойте возле деревьев, бигбордов, витрин, домов и рядом с линиями электропередач. Не стойте на мостах и избегайте путепроводов. Если не нуждаетесь в помощи, не пользуйтесь телефоном, чтобы не перегрузить телефонную линию.

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Что делать до землетрясения

  • Осмотрите дом, определите вещи, которые могут падать во время землетрясения: посуда, книги, картины и тому подобное. Переместите их на пол, особенно, если это тяжелые и травмоопасные предметы. Это самое простое, что вы можете сделать, и это может уберечь не только жизнь, но и ваше имущество;
  • На всякий случай соберите документы и деньги и держите при себе;
  • Договоритесь с семьей или друзьями, где встретитесь после окончания землетрясения;
  • Позаботьтесь об аптечке;

Как пережить землетрясение в помещении

  • При землетрясении в 8-балльной шкале предметы могут падать и кувыркаться. В любом случае не стойте под люстрами, не подходите к зеркалам, шкафам, высокой мебели, полок и каким-либо крупным бытовым приборам, которые могут нанести серьезные повреждения;
  • Лягте на пол у опорной и закройте голову и шею руками или подушкой;
  • Если есть прочный стол – спрячьтесь под ним;
  • Забудьте о пользовании балконом – ни в коем случае не выходите на него;
  • Если пользуетесь инвалидной коляской, перейдите к опорной стены, зафиксируйте колеса и закройте голову;

Если вы в дороге и началось землетрясение

  • Не останавливайтесь на мостах, под ними и в тоннелях;
  • Не останавливайтесь под деревьями, линиями электропередач, фонарями и дорожными знаками;
  • Осторожно остановитесь на обочине и поставьте автомобиль на ручной тормоз;
  • До окончания землетрясения оставайтесь в машине;

Что делать после землетрясения

  • Убедитесь, что вы или кто-то другой не ранен. Если кто-то пострадал, вызовите "скорую" и попробуйте оказать первую помощь;
  • Обязательно проверьте безопасность вашего дома: нет ли пожара, не разлиты ли токсичные вещества, нет ли утечек газа и не повреждены ли электрические провода;
  • Осторожно открывайте комнатные двери и в шкафах, чтобы убедиться, что вас ничего не упадет;
  • Не стойте под домами;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Землетрясение Новости Закарпатья
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