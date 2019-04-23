Женщина пришла в себя после 27 лет комы

В 1991 году в результате ДТП в ОАЭ женщина получила серьезные травмы головного мозга и впала в кому. Мунира Абдулла пришла в себя через 27 лет.

Сын Омар Вебар, которому тогда было четыре года, сидел на заднем сидении автомобиля, но остался невредимым, поскольку мать прижала его к своему телу прямо перед аварией, пишет The National.

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Сын решил поделиться трогательной историей для того, чтобы люди никогда не теряли надежды в отношении своих близких.

Не считайте их мертвыми, когда они находятся в таком состоянии,

– отметил он.

Госпожу Абдуллу доставили в местную больницу, а затем перевезли в Лондон. Там врачи заявили, что женщина находится в вегетативном состоянии — не реагирует на большинство раздражителей, но способна чувствовать боль. В 2017 году семья получила грант от Совета коронного принца, правительственного органа в Абу-Даби, на перевод госпожи Абдуллы в Германию.

Там она прошла ряд операций, чтобы исправить сильно сокращенные мышцы рук и ног. Женщина начала более активно реагировать на окружающий мир, и теперь может вести беседы. Сейчас женщина проходит дальнейшую реабилитацию и чувствует себя значительно лучше.

К слову, существует лишь несколько случаев, когда после нескольких лет комы люди приходили в себя. Люди, которые все же выходят из комы, часто имеют серьезные нарушения функций организма, вызванные повреждением мозга.