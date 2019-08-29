Кто такая Зоряна Черненко: биография вероятной руководительницы Минздрава

Известно, что президент Владимир Зеленский проводил с Зоряной Черненко переговоры о возможном возглавлении Министерства здравоохранения.

Различные источники подтверждают эту информацию и вероятно Черненко возглавит Минздрав.

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Биография Зоряны Черненко

Зоряна Степановна Черненко училась в университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Является доцентом, преподает в Школе охраны здоровья Киево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана факультета правовых наук.



Зоряна Черненко преподает в Киево-Могилянской академии

Зоряна Черненко является экспертом в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.

Семья Черненко

Известно, что она является бывшей женой нардепа (они в разводе уже два года – ред.) VIIІ созыва Верховной Рады от БПП и экс-главы правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко, который хотел запретить показ сериала "Слуга народа" перед выборами. Имеет двух детей – Ярину и Маркияна.