Кто такая Зоряна Скалецкая: биография новой руководительницы Минздрава

В четверг Верховная Рада избрала новый состав Кабинета министров. В частности, кресло Ульяны Супрун в министерстве здравоохранения заняла Звездная Скалецкая (в браке – Черненко).

Биография Зоряны Скалецкой

Зоряна Степановна Скалецкая училась в университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Является доцентом, преподает в Школе охраны здоровья Киево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана факультета правовых наук.

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Зоряна Скалецкая преподает в Киево-Могилянской академии

В 2011-2012 годах возглавляла Общественную организацию "Украинская лига развития паллиативной и госписной помощи".

Зоряна Скалецкая является експертка в "реанимационное пакете реформ" по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.

Семья Скалецкой

Известно, что она является бывшей женой нардепа (они в разводе уже два года – ред.) VIIІ созыва Верховной Рады от БПП и экс-главы правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко, который хотел запретить показ сериала "Слуга народа" перед выборами. Имеет двух детей – Ярину и Маркияна.