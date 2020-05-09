У Сеулі влада відновлює карантин через новий спалах коронавірусу

У південнокорейському Сеулі місцева влада вирішила закрити клуби і бари після того, як у місті стався новий спалах коронавірусу. Їх відкрили лише півтори тижні тому під час послаблення карантинних обмежень.

У Південній Кореї 9 травня зафіксували 18 нових випадків коронавірусу, з яких 17 пов'язані з роботою нічних клубів. Про це повідомляє видання Yonhap.

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Карантинні обмеження почали послаблювати лише наприкінці квітня. Втім це послаблення карантинних обмежень пропрацювало не довго.

Разом з забороною на діяльність нічних клубів і барів місцева влада ввела відповідальність за порушення таких обмежень.

Недбалість може призвести до вибуху інфекцій. Ми це чітко усвідомили завдяки груповим інфекціям, які спостерігаються у випадку з клубами Ітаевону,

– заявив мер Сеула Парк Вон.

Новий зафіксований спалах коронавірусу пов'язаний з 29-річним чоловіком, який за ніч відгуляв у 5 барах та клубах району столиці, що називається Ітаевон.

Що відомо про коронавірус у Південній Кореї?Ця азіатська країна була однією з перших, які потерпіли від пандемії коронавірусу. Загалом там захворіли 10 тисяч 840 людей. За час пандемії 256 хворих померли, а 9 тисяч 568 – вже встигли одужати.

Сеул у Південній Кореї: карта