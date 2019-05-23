Що обов’язково потрібно їсти жінкам, які подолали рак грудей

Рак грудей є найбільш поширеним видом раку у всьому світі. В Україні цей вид онкології теж лідирує серед жіночих онкологічних хвороб – кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно.

Багато методів лікування раку молочної залози можуть викликати передчасну менопаузу і зниження мінеральної щільності кісток. Це призводить до більшої частоти переломів, пов'язаних з остеопорозом, пише журнал JNCI Cancer Spectrum.

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Вчені з Шанхаю вивчили вплив ІМТ (індексу маси тіла), фізичних вправ і споживання соєвих продуктів на частоту переломів кісток у пацієнтів після подолання раку молочної залози.

Вони проаналізували стан 5042 жінок, які подолали рак молочної залози. Дослідники зібрали докладну інформацію при реєстрації, включаючи діагностику раку та історію лікування, прийом лікарських препаратів, звички харчування, фізичні вправи і спосіб життя. Близько 52% жінок в дослідженні були в періоді постменопаузи.

Рак молочної залози – фактори родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка) хворіли на рак грудей;

не було вагітностей та пологів чи ви вперше завагітніли у 30 років і старше;

більш як 40 років;

рано почалась менструація — у віці до 12 років;

пізно почалась менопауза — після 55 років;

безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі;

цукровий діабет;

гіпертонічна хвороба;

надмірна вага та ожиріння;

раніше був рак грудей або рак яєчника.

Протягом 10-річного періоду дослідження 3,6% тих, що як подолали рак, повідомили про перелом кістки внаслідок остеопорозу.

Високе споживання сої знижували ризик перелому на 77% у молодих жінок, а фізичні вправи знижували цей ризик у літніх жінок. Все тому, що у сої міститься ізофлавони, які збільшують мінеральну щільність кістки.



Високе споживання сої знижували ризик перелому на 77% у молодих жінок

Висновок вчених: вживання сої суттєво знижує ризик перелому жінок, які подолали рак. А от літнім жінкам потрібно займатися спортом.

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