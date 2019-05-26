Що покласти в аптечку для відпочинку на природі: поради лікаря

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Лікар розповів, які ліки взяти в аптечку на природу
Лікар розповів, які ліки взяти в аптечку на природу / Ілюстративне фото

З приходом тепла в Україні стартував сезон поїздок на дачу та активного відпочинку на природі з шашликами і веселими іграми. Проте, перед поїздкою варто обов'язково зібрати аптечку з ліками, аби вберегтися на дозвіллі від неприємностей та хвороб.

Завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко в коментарі УНН розповів, які саме лікарські засоби потрібно взяти з собою на природу.

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Збираючись на дачу, обов’язково треба запастись лікарськими засобами. Перш, ніж складати аптечку в дорогу, перевірте термін зберігання препаратів. Для зручності підпишіть упаковки – який препарат для чого використовується. А вже по приїзду складіть їх у прохолодне місце, далі від сонячних променів,
– зауважив медик.

Що покласти в аптечку на природу:

  1. Препарати від алергії. На природі на людину чекає багато збудників: рослини, комахи чи, навіть, дим від вогню, томуу будь-який момент може з'явитися алергічна реакція.
  2. Знеболювальні та спазмолітичні препарати на випадок головного болю чи спазму у животі. Проте зловживати такими засобами не можна.
  3. Жарознижуючі препарати. Це особливо важливо, коли на природу їдуть ще й діти.
  4. Засоби від розладу шлунку. Це можуть бути абсорбенти, такі як активоване вугілля, а також препарати, що нормалізують травлення.
  5. Валідол та нітрогліцерин. Вони можуть знадобитися не тільки тим, у кого є пробелми із серцем. 
  6. Засоби від кашлю чи ліки від нежиттю.
  7. Протиопікові препарати.
  8. Розчини зеленки та йоду, вата, бинт та лейкопластир.
  9. Засоби для відлякування комах і лікування укусів.
  10. Крем для захисту від сонця.

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Проте, лікар Комашко нагадав, що при будь-який серйозних травмах чи недугах необхідно терміново викликати швидку допомогу та не займатися самолікуванням.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Ліки Відпочинок
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