Що покласти в аптечку для відпочинку на природі: поради лікаря

З приходом тепла в Україні стартував сезон поїздок на дачу та активного відпочинку на природі з шашликами і веселими іграми. Проте, перед поїздкою варто обов'язково зібрати аптечку з ліками, аби вберегтися на дозвіллі від неприємностей та хвороб.

Завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко в коментарі УНН розповів, які саме лікарські засоби потрібно взяти з собою на природу.

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Збираючись на дачу, обов’язково треба запастись лікарськими засобами. Перш, ніж складати аптечку в дорогу, перевірте термін зберігання препаратів. Для зручності підпишіть упаковки – який препарат для чого використовується. А вже по приїзду складіть їх у прохолодне місце, далі від сонячних променів,

– зауважив медик.

Що покласти в аптечку на природу:

Препарати від алергії. На природі на людину чекає багато збудників: рослини, комахи чи, навіть, дим від вогню, томуу будь-який момент може з'явитися алергічна реакція. Знеболювальні та спазмолітичні препарати на випадок головного болю чи спазму у животі. Проте зловживати такими засобами не можна. Жарознижуючі препарати. Це особливо важливо, коли на природу їдуть ще й діти. Засоби від розладу шлунку. Це можуть бути абсорбенти, такі як активоване вугілля, а також препарати, що нормалізують травлення. Валідол та нітрогліцерин. Вони можуть знадобитися не тільки тим, у кого є пробелми із серцем. Засоби від кашлю чи ліки від нежиттю. Протиопікові препарати. Розчини зеленки та йоду, вата, бинт та лейкопластир. Засоби для відлякування комах і лікування укусів. Крем для захисту від сонця.

Проте, лікар Комашко нагадав, що при будь-який серйозних травмах чи недугах необхідно терміново викликати швидку допомогу та не займатися самолікуванням.

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