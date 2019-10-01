Снюс: як діє та чим небезпечний жувальний тютюн
Все більше людей відмовляються від паління. Відтак, популярними стали альтернативні способи споживання нікотину. Снюс – жувальний тютюн, одна з таких небезпечних альтернатив.
Жувальний тютюн містить щонайменше 2500 різних хімікатів (велика частина яких відбувається з тютюну). Крім отрут і подразників, до складу жувального тютюну входять і канцерогени (алкалоїди, алкани, нітрати, металеві з'єднання та ін.).
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Що таке снюс та яка його дія
Снюс – по факту, це суміш соди, солі, води й подрібненого листя тютюну. Соду додають для того, аби нікотин краще й швидше проникав у кров.
Снюс закладають між верхньою чи нижньою губою і десною на 30-60 хвилин. Саме за цей час тютюн проникає в організм.
Як приймають снюс
Прихильники такого споживання тютюну вважають, що таким чином нікотин є безпечнішим для організму, ніж сигарети, адже процес горіння виключений, диму немає, а відтак – шкода менша.
Дійсно, більшість захворювань, які провокує тютюн, викликані димом. Однак, вважати жувальний тютюн безпечним для організму – помилково.
Численні дослідження підтверджують, що снюс в жодному разі не є заміною звичайним сигаретам, і тим більше не є способом кинути палити.
Якщо тримати в роті пакетик довше запропонованого часу, може наступити серйозна інтоксикація.
Чим шкідливий снюс – наслідки вживання жувального тютюну
Споживання снюсу майже в 100% випадків призводить до виникнення пошкоджень слизової порожнини рота. Крім того, може виникнути рецесія ясен (зміщення рівня ясен з оголенням кореня зуба).
У любителів снюсу часто спостерігають ерозію ясен та стоматит. Зуби псуються дуже швидко.
Шкода снюсу для організму суттєва
Можливі захворювання гортані, а також виразки чи ерозії ротової порожнини. Нерідко страждають стравохід та кишківник.
Серед ймовірних наслідків споживання снюсу – виразки та гастрит, адже нікотин потрапляє в шлунково-кишковий тракт і стравохід.
Основна шкода снюсу в тому, що нікотину в ньому в рази більше, ніж у звичайній цигарці. Більше нікотину – швидше настає звикання, швидше з'являються негативні наслідки від нікотину – серцево-судинні захворювання.
Бездимні тютюнові вироби містять нейротоксин нікотин, який легко викликає як фізичну і поведінкову залежність, так і соціальну.
Відтак, зрозуміло, що навіть відсутність диму не рятує від згубного впливу тютюну. Він проникає в усі органи, стає причиною розвитку різних патологічних процесів.
Варто відзначити, що снюс в Україні заборонений.
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