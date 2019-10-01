Снюс: як діє та чим небезпечний жувальний тютюн

Все більше людей відмовляються від паління. Відтак, популярними стали альтернативні способи споживання нікотину. Снюс – жувальний тютюн, одна з таких небезпечних альтернатив.

Жувальний тютюн містить щонайменше 2500 різних хімікатів (велика частина яких відбувається з тютюну). Крім отрут і подразників, до складу жувального тютюну входять і канцерогени (алкалоїди, алкани, нітрати, металеві з'єднання та ін.).

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Що таке снюс та яка його дія

Снюс – що це? Снюс — один із видів бездимного тютюну. Продукт, виготовлений зі зволоженого або висушеного подрібненого тютюну, оброблений розчином солі й соди, з додаванням ароматичних і смакових домішок. На відміну від жувального тютюну вживається шляхом його розміщення між яснами та губою. Продукт пропонує задоволення від тютюну без супутнього диму. Таким чином людина отримує певну дозу нікотину без диму.

Снюс – по факту, це суміш соди, солі, води й подрібненого листя тютюну. Соду додають для того, аби нікотин краще й швидше проникав у кров.

Снюс закладають між верхньою чи нижньою губою і десною на 30-60 хвилин. Саме за цей час тютюн проникає в організм.



Як приймають снюс

Прихильники такого споживання тютюну вважають, що таким чином нікотин є безпечнішим для організму, ніж сигарети, адже процес горіння виключений, диму немає, а відтак – шкода менша.

Дійсно, більшість захворювань, які провокує тютюн, викликані димом. Однак, вважати жувальний тютюн безпечним для організму – помилково.

Численні дослідження підтверджують, що снюс в жодному разі не є заміною звичайним сигаретам, і тим більше не є способом кинути палити.

Якщо тримати в роті пакетик довше запропонованого часу, може наступити серйозна інтоксикація.

Чим шкідливий снюс – наслідки вживання жувального тютюну

Споживання снюсу майже в 100% випадків призводить до виникнення пошкоджень слизової порожнини рота. Крім того, може виникнути рецесія ясен (зміщення рівня ясен з оголенням кореня зуба).

У любителів снюсу часто спостерігають ерозію ясен та стоматит. Зуби псуються дуже швидко.



Шкода снюсу для організму суттєва

Можливі захворювання гортані, а також виразки чи ерозії ротової порожнини. Нерідко страждають стравохід та кишківник.

Серед ймовірних наслідків споживання снюсу – виразки та гастрит, адже нікотин потрапляє в шлунково-кишковий тракт і стравохід.

Основна шкода снюсу в тому, що нікотину в ньому в рази більше, ніж у звичайній цигарці. Більше нікотину – швидше настає звикання, швидше з'являються негативні наслідки від нікотину – серцево-судинні захворювання.

Бездимні тютюнові вироби містять нейротоксин нікотин, який легко викликає як фізичну і поведінкову залежність, так і соціальну.

Відтак, зрозуміло, що навіть відсутність диму не рятує від згубного впливу тютюну. Він проникає в усі органи, стає причиною розвитку різних патологічних процесів.

Варто відзначити, що снюс в Україні заборонений.