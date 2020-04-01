Ситуація на судні El Venizelos критична: 70% українського екіпажу вже могли заразитися

На грецькому лайнері El Venizelos, де виявили випадки коронавірусу, перебувають щонайменше 30 українців. Ситуація на судні критична, хворі з температурою лежать просто на підлозі, грецька влада не допомагає.

Про це повідомив одесит Влад Федоров, який перебуває на судні, пише Teza.

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Відомо, що на судні перебуває 30 моряків-українців.

За словами Влада, 30-40 людей лежать на кораблі з температурою. Їх майже ніяк не лікують. Бортовий лікар каже, що на коронавірус вже могли захворіти 70% команди судна. Поки що тести виявили коронавірус у 20-ти людей.

Грецька влада поки ніяк не допомагає хворим морякам. І не дозволяє їм залишати корабель.

Українські дипломати за словами Влада, наразі лише надсилають повідомлення зі словами підтримки.

Кілька днів тому з корабля El Venizelos евакуювали громадянина Швейцарії у важкому стані та симптоми коронавірусу: температура, важке дихання, лихоманка.

Що відомо про коронавірус на судні El Venizelo? На лайнері є громадяни 13 країн, а сам екіпаж судна складається приблизно з 400 осіб. Український фонд допомоги морякам "Ассоль" повідомляє, що на борту лайнера перебувають близько 30 українців. Натомість грецькі ЗМІ пишуть, що на борту є близько 82 наших громадян.

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