Скільки людей задоволені сімейним лікарем: позитивна статистика

Постійне спілкування пацієнтів із сімейними лікарями дає змогу запобігати хворобам. Крім того, саме на рівні сімейної медицини вирішується 80% питань, що стосуються здоров'я.

20% опитаних відзначили, що за останні два роки загальна якість державних медичних послуг для країни покращився, йдеться у опитуванні Соціологічної групи "Рейтинг" у травні 2019.

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Чверть опитаних добре оцінили рівень як первинної, так і вторинної медицини в Україні. 30% вважають, ці рівні української медичної сфери знаходяться в задовільному стані, понад чверть — в незадовільному або жахливому. Щодо краще оцінили як зміни в якості медичних послуг, так і різні рівні медицини молоді та заможні респонденти.

Понад 70% тих, хто вже уклав угоди з сімейним лікарем, задоволені ним. Лише 12% висловили невдоволення, а 16% вагалися з оцінками.

Третина опитаних серед змін, які вони помітили після укладення контракту з сімейним терапевтом відзначили, що лікар був до них уважним і ввічливим.

18% зазначили, що було легше потрапити на прийом, 11% сказали, що побачили кращі умови прийому (ремонт, сучасне обладнання і т.п.) або ж вони отримали направлення на безкоштовні лабораторні тести.

Майже десята частина заявила, що або вони отримали безкоштовні ліки або вакцини у лікаря, або консультацію з приводу здорового способу життя і корисних звичок.

З іншого боку, 20% відзначили, що не побачили жодних змін після укладення договору (в жовтні 2018 - 25%).

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