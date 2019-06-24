Скільки людей задоволені сімейним лікарем: позитивна статистика

7 Читать новость на русском
Скільки людей задоволені сімейним лікарем
Скільки людей задоволені сімейним лікарем / gestiondeclinica.es

Постійне спілкування пацієнтів із сімейними лікарями дає змогу запобігати хворобам. Крім того, саме на рівні сімейної медицини вирішується 80% питань, що стосуються здоров'я.

20% опитаних відзначили, що за останні два роки загальна якість державних медичних послуг для країни покращився, йдеться у опитуванні Соціологічної групи "Рейтинг" у травні 2019.

Читайте також: Як визначити, що ліки ефективні та безпечні: поради експерта

Чверть опитаних добре оцінили рівень як первинної, так і вторинної медицини в Україні. 30% вважають, ці рівні української медичної сфери знаходяться в задовільному стані, понад чверть — в незадовільному або жахливому. Щодо краще оцінили як зміни в якості медичних послуг, так і різні рівні медицини молоді та заможні респонденти.

Понад 70% тих, хто вже уклав угоди з сімейним лікарем, задоволені ним. Лише 12% висловили невдоволення, а 16% вагалися з оцінками.

via GIPHY

Третина опитаних серед змін, які вони помітили після укладення контракту з сімейним терапевтом відзначили, що лікар був до них уважним і ввічливим.

18% зазначили, що було легше потрапити на прийом, 11% сказали, що побачили кращі умови прийому (ремонт, сучасне обладнання і т.п.) або ж вони отримали направлення на безкоштовні лабораторні тести.

Майже десята частина заявила, що або вони отримали безкоштовні ліки або вакцини у лікаря, або консультацію з приводу здорового способу життя і корисних звичок.

З іншого боку, 20% відзначили, що не побачили жодних змін після укладення договору (в жовтні 2018 - 25%).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, є загиблий: фото страшної ДТП
сьогодні
1764
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Статистика Медична реформа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
23 червня 20:44 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
2192
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
23 червня 10:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 8521
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 червня 19:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 14933
Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
19 червня 20:00 Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
Юлія Ліпенцева 1024
Як пережити спеку в автомобілі
18 червня 18:00 Як пережити спеку в автомобілі
966
Новини
Більше новин
Залиште відгук