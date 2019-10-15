Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості

Ми заправляємо нею салати, смажимо з її допомогою м’ясо та млинці, додаємо до випічки, а ще споживаємо в лікувальних цілях. Це рослинна олія, яка давно оселилась на поличках наших кухонь. Проте не всім достеменно відомо, як правильно застосовувати таке харчове масло.

"Здоров’я24" поспілкувались з дієтологинею Анною Корнейчук. Ми обрали три олії, які є найбільш популярними серед українських покупців: соняшникову, оливкову і лляну, – й готові розповісти, чим багата кожна з них та радимо, як використовувати їх у кулінарії.

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Якими способами добувають олію?

Однак перед цим відповімо собі на запитання: "Як олія дістається магазинних стелажів у звичному нам вигляді?" За словами нашої співрозмовниці, її отримують трьома способами: холодним та гарячим віджиманнями, а також за допомогою екстрагування (розділення суміші розчинником). "Найбільш цінні властивості має рідина, насіння якої віджали спеціальними пресами, відтак отриманому дали настоятись, відфільтрували й розфасували. Це холодна механічна обробка.

Під час гарячої ж суміш насіння піддається температурі 100-120 градусів, що суттєво знижує кількість корисних речовин у харчовому маслі, але надає йому такий бажаний аромат і смак.

Найхімічнішим методом обробки є екстракційний, тобто, коли для виробництва олії використовують органічні розчинники, приміром, гексан чи бензин. На виході ми отримуємо рідину без смаку, запаху й осаду, а заодно без користі для організму", – каже Анна Корнейчук.



Олію можна одержати трьома способами: холодним і гарячим віджимами, а також екстрагуванням/ Pixabay

Рафінована чи нерафінована?

Частину добутої олії очищають. Роблять це у кілька етапів: від механічного та гідратації до відбілювання й заморожування. Саме такий вид цього харчового масла називають рафінованим. "Під час рафінування олія хоч і втрачає більшість поживних речовин, проте стає чистішою від небезпечних. На ній рекомендують смажити. Нерафінованою ж ліпше заправляти салати. Адже коли ви ллєте таку на сковорідку та вмикаєте вогонь, через кілька хвилин вона піниться й димить", – радить дієтологиня.



Анна Корнейчук каже, що заправляти салати варто нерафінованою олією/ Pixabay

Соняшникова олія

Саме цей вид олії є фаворитом серед українських господинь. Наша співрозмовниця вважає, що корисними речовинами він хоч не бідний, але має перестороги стосовно його частого вживання. "Соняшникова олія багата вітаміном Е, а ще містить лінолеву кислоту, яка належить до незамінних жирних кислот (будова клітин і тканин, їхнє нормальне функціонування). Проте у ній занадто багато Омега-6 й практично немає Омега-3. А оскільки в раціоні сучасної людини Омега-6 і так забагато, то постійне вживання продуктів із цими кислотами може призводити до передчасного старіння, розвитку серцево-судинних захворювань", – ділиться вона.



Соняшникова олія багата вітаміном Е, однак у ній майже немає Омега-3/ Pixabay

Оливкова олія

Оливкова олія – важливий компонент середземноморської дієти, що визнана однією з найефективніших у світі. Про корисні властивості цього виду харчового масла говорять давно і недарма. "Воно знижує рівень "поганого" холестерину в організмі, зміцнює судини, роблячи їх еластичнішими, а також зменшує ризик виникнення злоякісних пухлин", – зазначає дієтологиня.

Ще вона рекомендує купляти оливкову олію преміум-класу Extra-virgin olive oil, яку одержали методом віджиму. "Її кислотність не повинна перевищувати 0,8%, пляшка має максимально захищати рідину від сонячного світла, а термін зберігання олії мусить не перевищувати 18 місяців", – резюмує Анна Корнейчук.



Максимальний показник кислотності оливкової олії – 0,8%/ Pixabay

Лляна олія

Лідером із вмісту жирних кислот Омега-3 є лляна олія. Їх у цій рідині – понад 50%! "Тому завдяки цьому вона унікальна. Використання такого харчового масла допомагає запобігати серцево-судинним захворюванням, діабет, а ще нормалізує роботу всієї травної системи. Лляну олію у відкритій пляшці потрібно зберігати лише в холодильнику, не більше 3-4 тижнів. І, звісно, не смажте на ній, адже при високій температурі вона миттєво окислюється", – каже дієтологиня.



Найбільше Омега-3 – у лляній олії!/ Pagan.com:

Рослинна олія натще та інші її види

Напевно, ви знаєте людей, які споживають принаймні по одній чайній/столовій ложці олії в день перед сніданком або іншим прийомом їжі. Мовляв, для зміцнення здоров'я. "Вживати її натще чи ні, вирішує ваш лікар. Адже, з одного боку, так ви запускаєте в роботу печінку й жовчний міхур. З іншої ж – активний викид жовчі може посилити уже наявні хвороби шлунково-кишкового тракту", – зазначає дієтологиня. Окрім цього, Анна Корнейчук радить нашим читачам звернути увагу на інші, не менш поживні рослинні олії: конопляну, гарбузову, кунжутну, з волоського горіха.



Якщо п'ємо ложку олії натще, то "заводиться" наша печінка, однак збільшуються виділення жовчі/ Pixabay

А яку олію для приготування страв і як саме використовуєте ви? Пишіть в коментарях.

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