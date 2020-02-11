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Спалах коронавірусу: з круїзного лайнера в Японії влада евакуює частину пасажирів

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З круїзного лайнера в Японії влада евакуює частину пасажирів / Фото з відкритих джерел

Японська влада планує евакуювати з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині через коронавірус, частину пасажирів – літніх осіб та людей із хронічними захворюваннями.

Про це повідомляють агентства Kyodo і Japan Times, пише Інтерфакс.

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Евакуація повинна початися вже у вівторок, 11 лютого. За останніми даними, на круїзному лайнері перебувають 215 пасажирів віком від 80 років, а 11 з них – старше 90 років.

Японська влада вирішила евакуювати літніх людей, тому що вони більше схильні до зараження коронавірусом, а також страждають від клаустрофобії в замкнутих приміщеннях судна.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця. Зараженим громадянином України є 25-річний член екіпажу судна. Згодом в МЗС повідомили про новий випадок коронавірусу ще в 37-річної українки на судні.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Японія Здоров'я Здорове життя
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