Спалах коронавірусу: з круїзного лайнера в Японії влада евакуює частину пасажирів

Японська влада планує евакуювати з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині через коронавірус, частину пасажирів – літніх осіб та людей із хронічними захворюваннями.

Про це повідомляють агентства Kyodo і Japan Times, пише Інтерфакс.

Читайте також: Ще один українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері

Евакуація повинна початися вже у вівторок, 11 лютого. За останніми даними, на круїзному лайнері перебувають 215 пасажирів віком від 80 років, а 11 з них – старше 90 років.

Японська влада вирішила евакуювати літніх людей, тому що вони більше схильні до зараження коронавірусом, а також страждають від клаустрофобії в замкнутих приміщеннях судна.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця. Зараженим громадянином України є 25-річний член екіпажу судна. Згодом в МЗС повідомили про новий випадок коронавірусу ще в 37-річної українки на судні.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.