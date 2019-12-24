Спрей проти депресії вже на ринку: психологи розповіли про небезпеку

Вчені створили спрей проти депресії. Він діє на мозок не так, як інші засоби від депресії, і починає діяти протягом кількох годин.

Препарат вже допустили до продажу, як пише The Guardian, таке рішення підтримали далеко не всі психіатри.

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Як діє препарат

Препарат виготовлений на основі ексетаміну та діє не через пригнічення серотоніну в синапсах, як інші препарати, а завдяки тому, що впливає на глутамат. Така дія дозволяє відновлювати зв’язки між нейронами, які скорочуються під час тривалої депресії.

Головною перевагою спрею Spravato є швидкість дії. Для більшості антидепресантів потрібно кілька тижнів або місяців прийому. Спрей починає діяти вже через кілька годин.

Препарат вже схвалений FDA, а тепер його допустили до продажу в Європі.

Втім деякі фахівці вважають Spravato "радикальним кетаміноподібним препаратом" і зазначають, що "у двох із трьох короткострокових дослідженнях не було виявлено статистично значущого зниження симптомів депресії, а в деяких випадках виникли побічні ефекти: порушення сприйняття, цистит і підвищення артеріального тиску".

12 британських психіатрів направили лист із проханням не дозволяти продаж препарату.

Джон Рід, професор клінічної психології в Університеті Східного Лондона говорить, що через кілька років фахівцям доведеться працювати з людьми, які стануть залежними від ексетаміну.

Втім, професор Аллан Янг, директор Центру афективних розладів у Королівському коледжі Лондона, зазначає, що не слід порівнювати препарат із наркотиками, бо якщо дотримуватися рекомендованої дози, то залежності не виникне.

Це важливий крок у лікуванні депресії.

Це, без сумніву, прогрес і добре розроблений препарат. Але препарат, а не диво,

– зазначає професор Руперт МакШейн, психіатр-консультант і доцент Оксфордського університету.