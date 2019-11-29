Стовбурові клітини відновлюють серце зовсім не так, як уявляли вчені

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Відновлення ствбуровими клітинами / microbiologia671.wordpress.com

Досі вважалося, що терапія стовбуровими клітинами допомагає серцю відновитися після серцевого приступу, замінюючи пошкоджені клітини новими. Дослідження американських вчених підтверджує такий ефект, але виявилось, що механізм "регенерації" зовсім інший.

Вчені виявили принципово новий механізм, який допомагає стовбуровим клітинам лікувати пошкодження тканини серця і це не звичайна замісна регенерація. Висновки опубліковані на сайті Медичного центру Дитячої лікарні в Цинциннаті.

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Команда провела експерименти з гризунами, яким вводили ін’єкції живих і мертвих стовбурових клітин – мононуклеарних клітин кісткового мозку.

Медицина майбутнього: лікування стовбуровими клітинами

Як діють стовбурові клітини

Стовбурові клітини викликали гострий запальний процес, який провокував відповідні реакції – загоєння пошкодженої ділянки серця.

Вроджений імунітет різко змінював клітинну активність навколо пошкодженної ділянки, знижуючи процес фіброзу, – зазначили автори дослідження.

 
Фіброз – що це?

Фіброз передбачає розростання сполучної тканини з рубцем, що в подальшому знижує функцію серця.

Вчені помітили, що впоратися з проблемою можна за допомогою ін’єкцій стовбурових клітин, які провокують запалення та сповільнюють фіброз.

В ході дослідження, вчені також помітили, що користь серцю приносять не лише ін’єкції стовбурових клітин, але й полісахарид зимозан, який призначений для стимуляції вродженої імунної відповіді. 

Іншим важливим відкриттям став механізм лікування.

Наші експерименти довели, що стовбурові клітини або інші терапевтичні засоби повинні вводитися безпосередньо в орган навколо пошкодженої області, – заявили автори.

Такі висновки суперечать більшості проведених клінічних досліджень, де клітини вводилися в організм через кровотік.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження
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