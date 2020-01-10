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Створили новий ефективний метод променевої терапії для онкохворих

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Новий вид променевої терапії / pixabay.com

В майбутньому курс опромінення при онкозахворюваннях, який зазвичай триває кілька тижнів, буде тривати всього секунду. Використання протонів замість електронів значно скорочує тривалість лікування.

Новий метод дослідили науковці з Університету Пенсильванії, пише Daily Mail.

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Вчені визначили теоретичну дозу радіації, яка для цього буде потрібна. А значить, з довгою радіотерапією, яка важко переноситься, може бути покінчено. Також традиційна променева терапія має багато побічних ефектів: втрата апетиту, схуднення, нудота, блювота, пронос.

Новий метод спростить лікування раку
Новий метод спростить лікування раку \ pixabay.com

В чому особливість нового методу? 

Пацієнтам не треба буде тижнями їздити до медичних установ або перебувати там постійно під час проходження лікування. Нова технологія використовує заряджені частинки замість традиційних рентгенівських променів для транспортування необхідної дози опромінення.

Цього можна досягнути завдяки високому рівню енергії протонів, яку націлюють відразу на пухлину. Це різко знижує кількість побічних ефектів. Ця технологія отримала назву FLASH, експерти очікують, що вона зробить революцію в онкології.

Крім того, унікальне дослідження показало, що методика дає точно такий же терапевтичний ефект, як і традиційна радіація. При цьому здорові тканини протонами не будуть пошкоджені завдяки тому, що вся процедура триває зовсім мало часу.

Нині науковці готуються до початку клінічних досліджень.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання Медицина
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