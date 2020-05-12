Тести на COVID-19 українського виробника визнали неефективними: висновок МОЗ

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував ПЛР-тести на коронавірус українського виробника, які вже закупив Офіс Президента. На практиці тести не підтвердили здатність якісно діагностувати коронавірусну інфекцію, а параметри, які вказав виробник, не відповідають дійсності.

Про це йдеться в листі Центру громадського здоров'я, який організація направила головному санітарному лікарю, голові Держлікслужби і фірмі-виробнику, пише 24 Канал.

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Згідно з висновками, які вказані в листі ЦГЗ, ПЛР-тести виробництва ТОВ "Укргентех"визнали не верифікованими, тобто неефективними.

Зокрема, під час перевірки встановили, що чутливість і специфічність тест-системи не відповідає значенню, які були заявлені виробником.

Заявлені виробником значення чутливості і специфічності цієї тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19,

– йдеться в листі ЦГЗ.



Тести на COVID-19 українського виробництва не пройшли перевірку / Фото Телеграм NazarPrykhodkoPlus

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