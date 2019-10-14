Тонкощі чоловічого оргазму – виявляється, все набагато складніше

Вважають, що чоловіча сексуальність побудована простіше, ніж жіноча. Однак, 28% чоловіків все ж періодично симулюють оргазм. Чим же чоловічий оргазм відрізняється від жіночого, які бувають причини ерекції та чому еякуляція не завжди свідчить про задоволення.

За статистикою 95 гетеросексуальних чоловіків регулярно відчувають оргазм – частіше партнерок (65%), повідомляє Wander.

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І у чоловіків, і жінок бажання зайнятися сексом забезпечує тестостерон. У чоловіків його більше, адже він відповідає не лише за лібідо, а й за розвиток первинних та вторинних статевих ознак, а також за статеве дозрівання. Відтак, говорити, що чоловіки хочуть сексу більше – невірно.

Для жінки в процесі сексу важливі ще два гормони – естрадіол, який відповідає за вироблення секреції (виділення) і прогестерон.

Чи однаковий оргазм у чоловіків та жінок

Найбільше тестостерону у чоловіків виробляється у віці 25 років, після 30 він природним чином йде на спад.

Загалом, дослідження свідчать про те, що і чоловіки, і жінки відчувають оргазм однаково.

Пульс, артеріальний тиск, частота дихання підвищуються однаково, а окситоцин – гормон щастя зростає до однакового рівня. Однак, досі існує безліч стереотипів, щодо різниці між чоловічим та жіночим оргазмом, – зазначають вчені.

Вважається, що чоловікам складніше приховати бажання зайнятися сексом, звідси всі жарти про "раптовий стояк". Позаяк, ерекція не завжди говорить про збудження.

Якою буває ерекція

Ерекція може бути: спонтанною, рефлекторною та психогенною.

Спонтанна виникає несвідомо і частіше трапляється у вісні. Так, за ніч у чоловіків може відбутися 5-6 ерекцій. До речі, знаменита ранкова ерекція також відноситься до спонтанних ерекцій, але є скоріше кліше, ніж правилом, адже буває не у всіх.

Перші ерекції у чоловіків з’являються ще в дитинстві та мають мало спільного із сексуальним збудженням.

Спонтанні ерекції не мають прямого зв’язку з тестостероном. Але чим більша його концентрація, тим частіше з’являється ерекція.

Рефлекторна ерекція виникає від дотиків до члена. За сексуальний потяг відповідає психогенна ерекція, яка керується лімбічну систему мозку. На неї впливають звуки, запахи, фантазії, образи.

До речі, в середньому в чоловіка буває одинадцять ерекцій за день.

Вчені кажуть, що чоловічий оргазм коротше жіночого. В середньому він триває близько 6-10 секунд, а жіночий може тривати понад 20 секунд.

Також чоловіки практично не можуть відчувати множинний оргазм, які часто відчувають жінки.

Після еякуляції незмінно настає рефрактерний період, тобто відпочинок, який необхідний чоловіку між статевими актами. Період відновлення для кожного чоловіка індивідуальний, може тривати від кількох хвилин до декількох годин, обидва варіанти є нормою, в середньому він займає пів години.

Чоловічий організм влаштований дещо складніше, аніж заведено вважати. Еректильна дисфункція, всупереч стереотипам, зовсім не говорить про завершення сексуального життя.

Так, наприклад, оргазм, а відповідно й еякуляція може відбутися і без ерекції. Це дуже допомагає зрілим чоловікам, у яких недостатньо тестостерону для повноцінної ерекції.

Стереотипи щодо тривалості статевого акту

Середньостатистична тривалість статевого акту у всіх індивідуальна, але норма починається від двох-трьох хвилин. Це різниться з уявленнями про те що "чоловік повинен" бути здібним до сорокахвилинного статевого акту.

Затримка еякуляції може бути шкідливою для здоров’я, крім того, годинні статеві акти є сумнівним задоволенням для обох партнерів.

Довгий період часу вважалося, що єдиною ерогенною зоною чоловіків, є член.

Насправді тіло чоловіка чуттєве, той же член можна стимулювати різними способами, а "чоловіча точка G" зовсім не член, а простата. ЇЇ стимулювання дає можливість не лише досягати оргазму без стимуляції члену, але й знизити ризик простатиту і проблем з ерекцією.

Поки жіночий оргазм вважають таємницею, чоловічий незаслужено спрощують та зводять до одного й того набору рухів.