Туреччина відправила пасажирку із симптомами коронавірусу назад в Китай
Спалахи коронавірусу вийшли за межі Китаю. Відтак почали траплятися випадки зараження у багатьох країнах. Влада Туреччини ухвалила рішення посилити заходи безпеки, тому усіх пасажирів з Китаю перевіряють у теплових камерах.
За інформацією газети Yeni Safak з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Туреччини, після того, як у пасажирки з Китаю виявили симптоми пневмонії від нового виду коронавірусу, влада вирішила відправити жінку назад.
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У джерелі зазначається, що пасажирка погодилася з таким рішенням. Крім того, взято під спостереження людей, які комунікували з нею.
Додамо, у Туреччині скасовані рейси прямого сполучення із містом Ухань.
Як раніше повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, усі пасажири, що прилітають з Китаю, будуть зобов'язані проходити через теплові камери. Наразі не зафіксовано жодного випадку нового виду коронавірусу на території країни.
Станом на 24 січня підтверджено 901 випадок захворювання у світі та 26 летальних випадків.
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
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