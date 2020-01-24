Туреччина відправила пасажирку із симптомами коронавірусу назад в Китай

Спалахи коронавірусу вийшли за межі Китаю. Відтак почали траплятися випадки зараження у багатьох країнах. Влада Туреччини ухвалила рішення посилити заходи безпеки, тому усіх пасажирів з Китаю перевіряють у теплових камерах.

За інформацією газети Yeni Safak з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Туреччини, після того, як у пасажирки з Китаю виявили симптоми пневмонії від нового виду коронавірусу, влада вирішила відправити жінку назад.

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У джерелі зазначається, що пасажирка погодилася з таким рішенням. Крім того, взято під спостереження людей, які комунікували з нею.

Додамо, у Туреччині скасовані рейси прямого сполучення із містом Ухань.

Як раніше повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, усі пасажири, що прилітають з Китаю, будуть зобов'язані проходити через теплові камери. Наразі не зафіксовано жодного випадку нового виду коронавірусу на території країни.

Станом на 24 січня підтверджено 901 випадок захворювання у світі та 26 летальних випадків.

Коронавірус – профілактика (рекомендації ВООЗ) Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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