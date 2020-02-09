У МЗС розповіли про стан зараженого коронавірусом українця

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що серед заражених коронавірусом пасажирів лайнеру Diamond Princess, є один українець. Його особу вже встановили.

Про це hromadske розповіла речниця МЗС Катерина Зеленко.

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Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний,

— розповіла речниця МЗС Катерина Зеленко.

У МЗС також додали, що "зі шпиталізованим підтримується зв’язок", а ситуація перебуває на контролі міністра закордонних справ та Посольства України в Японії.

Відомо, що заражений 20-річний українець є членом екіпажу судна. Про інфікування одного громадянина України та ще чотирьох філіппінців Японія повідомила 9 лютого.

Загалом на борту перебуває 25 українців.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV

Коронавірус 2019-nCoV – що це? Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчений людством. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти. Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи. Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила, що вірус зазвичай передається від одної людини до іншої.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 9 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 813 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 35 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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