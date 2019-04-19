У Росію завезли сосиски заражені африканською чумою

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Африканська чума в сосисках
Африканська чума в сосисках / pixabay.com

У Росії в Забайкальському краї в сосисках, які завезли з Китаю, виявили вірус африканської чуми свиней.

За інформацією Россільгоспнагляду, партія зараженої продукції була поставлена в Росію в кінці березня.

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Товар не мав супровідних ветеринарних документів, що свідчать про походження та безпеку вантажу, повідомляє прес-служба регіонального управління по ветеринарному нагляду.

 
Африканська чума свиней – що це?
Небезпечне вірусне захворювання, яке вражає домашніх та диких свиней, незалежно від породи, віку та статі.

Продукція була вилучена і перевірена. В результаті досліджень виявлено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней.

Зазначимо, що АЧС не становить небезпеки для людей. Основний шлях передачі збудника – це безпосередній контакт тварин між собою (хворої та здорової) та перенос збудника від хворої до здорової тварини через посередника, в ролі якого найчастіше виступає людина. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Світ тварин
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