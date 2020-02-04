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У яких випадках українці можуть лікувати рак за кордоном державним коштом

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За програмою медичних гарантій українцям надаватимуть послуги із раннього виявлення найбільш поширених онкологічних захворювань, зокрема, раку молочної залози, легенів, шлунку і деяких інших – ті з них, які в Україні не лікують, можна буде лікувати за кордоном за державні кошти.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Андрій Семиволос під час прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку.

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У МОЗ відзначили, що виділили кошти на лікування за кордоном тих видів раку, з яких в Україні медичну допомогу не надають. 

 
Андрій Семиволос
“Програма лікування українців за кордоном, надання тої допомоги, якої в нашій країні немає, в цьому році залишається. І вона була дещо збільшена в порівнянні з попередніми роками. Досить часто йдеться про трансплантацію. У людей з онкологічними захворюваннями – це трансплантація кісткового мозку”.

Також Семиволос зауважив, що планується якомога швидше створити відповідну систему медпослуг в Україні.


Трансплантацію кісткового мозку можна буде зробити за кордоном за кошт держави/Фото:Unsplash

"Із запровадженням системи трансплантації в Україні, ми сподіваємось, потреба пацієнтів у лікуванні за кордоном буде зменшена в рази. І залишаться за кордоном лише ті методи лікування, які або в країнах-лідерах, які це запроваджують, або це ще не в усьому світі", – пояснив заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Лікування Міністерство охорони здоров’я Онкозахворювання
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