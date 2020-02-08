У Японії вилікували від коронавірусу першу людину, яка заразилася у країні

Японські лікарі вилікували чоловіка, який першим захворів на новий вид коронавірусу всередині країни.

Про це повідомляє японська газета Nihon Keizai. 60-річний чоловік заразився коронавірусом, не відвідуючи Китай, звідки захворювання почало розповсюджуватися.

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Додамо, згідно за останніми даними, станом на 8 січня в Японії зафіксовано близько 89 випадків зараження коронавірусом.

Чоловік, який став першим інфікованим у Японії, був виписаний з лікарні 8 лютого. Як відомо, він працював водієм автобуса у групи китайських туристів у місті Нара. Відтак, ймовірно, саме на роботі японець був інфікований коронавірусом.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 8 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 724 людей. Загальна кількість інфікованих – 34 909 осіб по всьому світу.

Загальна кількість інфікованих – осіб по всьому світу. Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.