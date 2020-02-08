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У Японії вилікували від коронавірусу першу людину, яка заразилася у країні

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У Японії вилікували від коронавірусу першу людину, яка заразилася у країні / Фотобанк 24 каналу

Японські лікарі вилікували чоловіка, який першим захворів на новий вид коронавірусу всередині країни.

Про це повідомляє японська газета Nihon Keizai. 60-річний чоловік заразився коронавірусом, не відвідуючи Китай, звідки захворювання почало розповсюджуватися.

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Додамо, згідно за останніми даними, станом на 8 січня в Японії зафіксовано близько 89 випадків зараження коронавірусом. 

Чоловік, який став першим інфікованим у Японії, був виписаний з лікарні 8 лютого. Як відомо, він працював водієм автобуса у групи китайських туристів у місті Нара. Відтак, ймовірно, саме на роботі японець був інфікований коронавірусом.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 8 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 724 людей. Загальна кількість інфікованих – 34 909 осіб по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Лікування Китай Японія
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