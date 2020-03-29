В Чернігівській області зафіксували другий випадок зараження COVID-19

У Борзнянському районі Чернігівської області зафіксовано другий випадок інфікування COVID-19, від якого в Україні захворіло понад 400 людей.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, пише видання "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що у жінки позитивний результат показав лише експрес-тест. Для того, щоб офіційно назвати пацієнтку хворою коронавірусом, має прийти підтвердження ПЛР-тестування зі столичної лабораторії.

"На жаль, є ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. В Борзнянської центральної районної лікарні госпіталізували хвору з села Комарівка. Експрес-тест дав позитивний результат, для підтвердження аналіз спрямований в референс-лабораторію для ПЛР-тестування", – написав голова Чернігівської ОДА.

Прокопенко додав, що жінка перебуває в окремому боксі інфекційного відділення під постійним наглядом лікарів. Зазначається, що жінка не контактувала з першим хворим, а отже вона могла підходпити інфекцію від іншої людини.

Наразі в село Комарівка можна потрапити лише за паспортом. Машини, які виїжджають із села, обробляють на блок-постах дезінфікуючим розчином.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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