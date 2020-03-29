24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Чернігівській області зафіксували другий випадок зараження COVID-19

- Читать новость на русском
В Чернігівській області зафіксували другий випадок зараження COVID-19 / Getty Images

У Борзнянському районі Чернігівської області зафіксовано другий випадок інфікування COVID-19, від якого в Україні захворіло понад 400 людей.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, пише видання "Інтерфакс-Україна".

Читайте також Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей

Зазначається, що у жінки позитивний результат показав лише експрес-тест. Для того, щоб офіційно назвати пацієнтку хворою коронавірусом, має прийти підтвердження ПЛР-тестування зі столичної лабораторії.

"На жаль, є ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. В Борзнянської центральної районної лікарні госпіталізували хвору з села Комарівка. Експрес-тест дав позитивний результат, для підтвердження аналіз спрямований в референс-лабораторію для ПЛР-тестування", – написав голова Чернігівської ОДА.

Прокопенко додав, що жінка перебуває в окремому боксі інфекційного відділення під постійним наглядом лікарів. Зазначається, що жінка не контактувала з першим хворим, а отже вона могла підходпити інфекцію від іншої людини.

Наразі в село Комарівка можна потрапити лише за паспортом. Машини, які виїжджають із села, обробляють на блок-постах дезінфікуючим розчином.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Чернігівська область
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:30 Це неприпустима помилка, – Гончарук про скандальні домовленості в Мінську
Новини України 19459
сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Новини України 21194
сьогодні , 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
Новини культури 15453
сьогодні , 11:55 Ляшко назвав єдину область, у якій немає випадків коронавірусу
Лікування 4372
сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
Лікування 131558
сьогодні , 04:00 Перехід на літній час відбувся: в Україні перевели годинники на годину вперед
Здорове життя 230621
сьогодні , 04:59 У Нью-Йорку пекло, від COVID-19 що 17 хвилин помирає людина: Трамп міркував про карантин регіону
Медицина 11550
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 5793
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук