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В Італії розпочинають тестування вакцини від коронавірусу на тваринах

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В Італії розпочинають тестування вакцини від коронавірусу на тваринах / Unsplash

Протягом тижня медики в Італії, де зафіксовано найбільший спалах захворювання Covid-19 в Європі, розпочнуть тестування вакцини.

Про це пише ANSA. Тестування на тваринах вакцини від коронавірусу стане першим в Європі.

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Якщо випробування пройдуть успішно, тоді вакцину можна буде використовувати для людей вже восени 2020 року. Її розробила компанія Takis.

Лікарі отримали вакцину з фрагмента генетичного матеріалу вірусу. Перші лабораторні випробування вказують на "сильну реакцію імунної системи". 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я
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