В Україні померла 52-річна жінка від правця
У Полтавській області зафіксовано смерть 52-річної жінки від правця. Даних про щеплення у жінки не було
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Україні на офіційній сторінці у фейсбуці.
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Зазначається, що жінка з Полтавщини звернулася за медичною допомогою 1 січня, на восьмий день після отримання травми. У хворої серед симптомів були спазм лицьових м’язів, ригідність м’язів шиї, утруднення дихання. Того ж дня її госпіталізували і було проведене хірургічне оброблення рани.
"За 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний. Даних про щеплення у померлої людини не було", – йдеться у публікації ЦГЗ.
Єдиний спосіб захистися від правця — вакцинуватися. Зауважимо, що Імунітет після захворювання не формується, і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна, навіть якщо ви хворіли.
Симптоми правця:
– судомне стиснення щелеп;
– м’язові спазми — часто у шлунку;
– болісна напруга у всьому тілі;
– проблеми з ковтанням;
– "витріщання" очей;
– головний біль;
– лихоманка та надмірне потовиділення;
– зміна артеріального тиску і прискорене серцебиття;
– неконтрольоване/
– ламкість кісток;
– утруднене дихання.
Ускладнення, які може зумовити правець:
– закупорення головної чи однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії);
– пневмонія, легенева інфекція.
Правець може призвести до смерті. Навіть із медичною допомогою ризик смерті від правця досить високий — від 10% до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її загального стану здоров’я. В Україні вакцини безкоштовні. Тому ревакцинуватися варто самим і не забути зробити щеплення дітям.
Симптоми можуть з’явитися протягом 3–21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря.
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