В Україні померла 52-річна жінка від правця

У Полтавській області зафіксовано смерть 52-річної жінки від правця. Даних про щеплення у жінки не було

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Україні на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Зазначається, що жінка з Полтавщини звернулася за медичною допомогою 1 січня, на восьмий день після отримання травми. У хворої серед симптомів були спазм лицьових м’язів, ригідність м’язів шиї, утруднення дихання. Того ж дня її госпіталізували і було проведене хірургічне оброблення рани.

"За 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний. Даних про щеплення у померлої людини не було", – йдеться у публікації ЦГЗ.



Єдиний спосіб захистися від правця — вакцинуватися. Зауважимо, що Імунітет після захворювання не формується, і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна, навіть якщо ви хворіли.

Симптоми правця:

– судомне стиснення щелеп;

– м’язові спазми — часто у шлунку;

– болісна напруга у всьому тілі;

– проблеми з ковтанням;

– "витріщання" очей;

– головний біль;

– лихоманка та надмірне потовиділення;

– зміна артеріального тиску і прискорене серцебиття;

– неконтрольоване/ мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок (ларингоспазм);

– ламкість кісток;

– утруднене дихання.

Ускладнення, які може зумовити правець:

– закупорення головної чи однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії);

– пневмонія, легенева інфекція.

Правець може призвести до смерті. Навіть із медичною допомогою ризик смерті від правця досить високий — від 10% до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її загального стану здоров’я. В Україні вакцини безкоштовні. Тому ревакцинуватися варто самим і не забути зробити щеплення дітям.

Симптоми можуть з’явитися протягом 3–21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря.

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